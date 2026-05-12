Aprovação de Lula cresce em ranking de líderes da América Latina, diz pesquisa

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a registrar índice de aprovação superior ao de rejeição em levantamento da consultoria argentina CB Consultora Opinión Pública. Segundo o site Jota, Lula alcançou 49,5% de imagem positiva na edição de maio do ranking de líderes latino-americanos, enquanto 47,2% avaliaram negativamente o presidente.

O resultado recoloca Lula entre os líderes com saldo positivo de imagem na América Latina, cenário em que a aprovação supera a desaprovação. O presidente brasileiro aparece na sexta colocação do ranking regional e lidera entre os chefes de Estado sul-americanos avaliados pela pesquisa.

Lula volta a ter saldo positivo de imagem

A última vez que Lula havia registrado aprovação maior do que rejeição no levantamento foi em fevereiro deste ano. Na edição anterior, divulgada em abril, o presidente aparecia na sétima posição, com 48,4% de avaliação positiva e 49,1% de rejeição. Com o novo desempenho, Lula avançou uma posição e consolidou uma recuperação gradual de imagem no cenário político latino-americano.

O levantamento também mostra que o presidente brasileiro superou outros líderes da América do Sul presentes no ranking, entre eles José Antonio Kast, do Chile, Yamandú Orsi, do Uruguai, Gustavo Petro, da Colômbia, e Javier Milei, da Argentina.

Presidente lidera entre sul-americanos

A pesquisa da CB Consultora ouviu 2.674 brasileiros com 18 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de maio de 2026. As entrevistas foram realizadas pela internet, e a margem de erro é de 1,9 ponto percentual.

Além de medir a percepção sobre Lula, o ranking avaliou presidentes de diversos países da América Latina. O estudo é divulgado mensalmente pela consultoria argentina e acompanha os índices de popularidade dos principais líderes da região.

Ranking é liderado por Claudia Sheinbaum

No topo da lista aparece a presidente do México, Claudia Sheinbaum, com 67,8% de imagem positiva. Em seguida está o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, com 67,5%. O terceiro lugar ficou com Luis Abinader, presidente da República Dominicana, que registrou 60,2% de aprovação.

Na parte inferior do ranking, o presidente peruano José María Balcázar aparece com a pior avaliação regional, somando apenas 20,5% de imagem positiva. Delcy Rodríguez, da Venezuela, registrou 24,1%, enquanto Javier Milei ocupa a 16ª posição, com 34,8% de aprovação.