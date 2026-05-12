Trackings internos indicam reação na popularidade de Lula após encontro com Trump

247 - O PT aguarda a divulgação da nova pesquisa Quaest, prevista para esta quarta-feira (13), em um ambiente de expectativa moderada no governo Lula. Levantamentos internos encomendados por bancos indicaram uma melhora nos números do presidente nos últimos dias.

As informações são do blog do jornalista Lauro Jardim, em O Globo. Segundo a publicação, o Palácio do Planalto teve acesso a pelo menos dois trackings que apontam uma ligeira recuperação de Lula após o encontro com Donald Trump.

A melhora registrada nos levantamentos privados é considerada limitada. O próprio cenário descrito não indica uma mudança ampla na avaliação do presidente, mas apenas uma reação pontual nos indicadores acompanhados pelo governo.

Ainda assim, o resultado parcial foi recebido com alívio por integrantes do PT. No atual contexto político, mesmo uma oscilação favorável de pequena escala passou a ser vista como um sinal positivo no entorno do presidente.