Assembleia Nacional de Cuba marca sexta sessão ordinária para 18 de dezembro

247 - A Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba realizará sua Sexta Sessão Ordinária da X Legislatura em 18 de dezembro.

A convocação feita pelo presidente da Assembleia, Esteban Lazo,define uma pauta abrangente. Prevê a avaliação do cumprimento e dos impactos das medidas do Programa de Governo destinadas a corrigir distorções e fortalecer a economia, bem como a apresentação dos objetivos e metas econômicas para o próximo ano. Também será analisado e debatido o projeto de lei “Sobre o Orçamento do Estado para o ano de 2026”.

Outros pontos incluem a prestação de contas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e do Governo Provincial do Poder Popular de Ciego de Ávila, além do relatório sobre a mais alta auditoria realizada junto ao Ministério da Justiça. A sessão ainda contemplará a análise e discussão de projetos de lei e demais temas considerados de interesse nacional.

Antes da plenária, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, ocorrerão as reuniões das comissões permanentes de trabalho do legislativo cubano, onde serão discutidos mais de 90 assuntos relacionados à agenda nacional e de impacto direto sobre a população.