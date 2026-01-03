Ataques dos EUA à Venezuela deixam ao menos 40 mortos

247 - Pelo menos 40 pessoas, entre militares e civis, morreram no ataque dos Estados Unidos à Venezuela no sábado (3), informou o New York Times, citando um alto funcionário venezuelano.

Mais cedo, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que o ataque dos EUA havia matado autoridades do governo, militares e civis.

No sábado, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que os EUA haviam lançado um ataque maciço contra a Venezuela e que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, haviam sido capturados e retirados do país. Veículos de imprensa relataram explosões em Caracas e afirmaram que a operação teria sido conduzida por integrantes da unidade de elite Delta Force.

Autoridades venezuelanas disseram não saber o paradeiro de Maduro e exigiram confirmação de que ele estava vivo. Posteriormente, Trump publicou uma fotografia que, segundo ele, mostraria Maduro a bordo de um navio dos EUA.

Vários congressistas americanos classificaram a operação como ilegal, enquanto o governo afirmou que Maduro enfrentará julgamento. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela anunciou a intenção de recorrer a organismos internacionais em relação às ações de Washington e solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. (Com informações da Sputnik).