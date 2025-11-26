Autoridades venezuelanas articulam ações para manter operações aéreas

247 - O Ministério dos Transportes da Venezuela coordenou uma reunião com representantes do setor aéreo para assegurar a continuidade das operações no país, informa a Prensa Latina.

O encontro ocorreu na sede do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) e foi conduzido pelo diretor da instituição, Ramón Velásquez. A iniciativa teve como foco reafirmar a segurança do espaço aéreo venezuelano, após a recente notificação emitida pela Administração Federal de Aviação (FAA), dos Estados Unidos, que classificou o espaço aéreo de Maiquetía como área de “situação potencialmente perigosa”.

Durante a reunião, representantes de companhias aéreas nacionais e internacionais reforçaram a normalidade das operações. O presidente da Laser Airlines, Orlan Viloria, afirmou que o objetivo principal é transmitir tranquilidade aos passageiros. “O que queremos transmitir é confiança; tudo está funcionando normalmente”, declarou. Ele também confirmou a retomada dos voos para Bogotá, Curaçao e Madri a partir da próxima quinta-feira.

A Estelar Latinoamérica CA destacou que segue operando sem intercorrências. Seu presidente, Boris Serrano, informou que o voo para o Panamá está mantido para esta terça-feira e que a rota para Madri será remarcada nos próximos dias.

Companhias estrangeiras também reiteraram seu compromisso com o país. De acordo com Prensa Latina, representantes da LATAM Airlines e da TAP Air Portugal reafirmaram a continuidade das operações. O porta-voz português, Miguel Araújo, destacou a “intenção de continuar confiando e apoiando a Venezuela em suas operações”.

No âmbito das companhias aéreas venezuelanas, o posicionamento foi semelhante. Pedro Navarro, da Turpial Airlines, afirmou que a articulação entre autoridades e empresas reforça a perspectiva de estabilidade. “A intenção é continuar oferecendo um serviço seguro, pontual e eficiente a todos os venezuelanos e estrangeiros”, enfatizou.

No domingo anterior, a estatal Conviasa já havia comunicado que todas as suas rotas nacionais e internacionais seguem ativas. A empresa frisou que seus voos “estão operando com total normalidade” e reforçou que sua prioridade é “garantir a segurança e o conforto da sua viagem, com a comodidade que caracteriza o nosso serviço para sua tranquilidade”.

Outras companhias, como Estelar Latinoamérica CA, Avior Airlines, Rutaca Airlines, Turpial Airlines e Laser Airlines, também publicaram comunicados reafirmando a estabilidade de suas operações. A mobilização conjunta evidencia o esforço do setor para assegurar confiança e continuidade no transporte aéreo, mesmo diante do alerta emitido pela autoridade aeronáutica dos Estados Unidos.