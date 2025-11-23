Companhias cancelam voos à Venezuela após alerta de possível ação militar

247 - Uma série de companhias aéreas internacionais cancelou voos para a Venezuela ao longo do fim de semana, informou o site Axios neste domingo (23).

Mais cedo, Latam, Caribbean, Iberia, Turkish Airlines, Avianca e TAP suspenderam seus voos, segundo a Associação de Linhas Aéreas da Venezuela (ALAV).

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos alertou na sexta-feira (21) as principais companhias aéreas sobre uma "situação potencialmente perigosa" ao sobrevoar a Venezuela e pediu cautela.

O aviso da FAA citou a "piora da situação de segurança e o aumento da atividade militar na Venezuela ou em seus arredores" e disse que as ameaças podem representar riscos para as aeronaves em todas as altitudes.

O anúncio surge em meio à ofensiva militar dos EUA na região, incluindo o maior porta-aviões da Marinha do país, pelo menos oito outros navios de guerra e aeronaves F-35.

Washington continua deslocando forças para o Caribe, mas não revela o que realmente está planejando. A Venezuela é o alvo principal, acusada sem evidências de liderar um cartel de drogas.