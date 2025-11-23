Lula diz que vai dialogar com Trump em busca de paz na Venezuela

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a tratar do aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela no mar do Caribe durante entrevista coletiva na reunião do G20, na África do Sul, neste domingo (23). O líder brasileiro afirmou que acompanha com apreensão a escalada militar na região.

Lula enfatizou o papel do Brasil na mediação de conflitos sul-americanos e antecipou que discutirá o assunto com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Ele declarou que a instabilidade regional preocupa Brasília, sobretudo diante da presença militar norte-americana próxima ao território venezuelano. “Eu estou preocupado, porque a América do Sul é considerada uma zona de paz. Somos um continente que não temos armas nucleares, bombas atômicas, nada. Lá, o nosso negócio é trabalhar para crescer”, afirmou.

O presidente criticou a movimentação militar dos EUA no Caribe e reforçou que o Brasil não pode se omitir. “A mim, me preocupa muito o aparato militar que os EUA colocou no Caribe. E eu pretendo conversar com o presidente Trump. O Brasil tem responsabilidade na América do Sul, faz fronteira com a Venezuela, e não é pouca coisa. Acho que não tem nenhum sentido você ter uma guerra agora”, disse Lula.

Ele também fez referência ao conflito no Leste Europeu ao alertar sobre o risco de escaladas militares. “Não vamos repetir o erro do que aconteceu na guerra da Rússia e da Ucrânia. Para começar basta dar um tiro; para terminar, ninguém sabe”, afirmou.