“A Justiça decidiu e todo mundo sabe o que ele fez”, diz Lula sobre a prisão de Bolsonaro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste domingo (23), que Jair Bolsonaro foi preso após um processo longo e transparente, ressaltando que “a Justiça decidiu e todo mundo sabe o que ele fez”. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa na reunião do G20 na África do Sul.

Lula reiterou que não comenta decisões da Suprema Corte, mas frisou que o caso passou por um amplo percurso judicial. “A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, teve a presunção de inocência, foram praticamente dois anos e meio de investigações, delações, julgamentos”, afirmou. “A Justiça decidiu e está decidido, ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez.”

O presidente também respondeu às críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que condenou a decisão do STF. “Acho que não tem nada a ver. Acho que o Trump tem que saber que somos um país soberano, que nossa Justiça decide”, disse Lula.

A prisão preventiva de Bolsonaro ocorreu na manhã de sábado (22), quando ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O STF acatou o pedido da PF ao apontar risco de fuga e violação da tornozeleira eletrônica.