Aliados dizem agora que Bolsonaro tentou abrir tornozeleira por suspeita de 'escuta'

247 - Bolsonaristas passaram a divulgar uma nova explicação sobre o episódio em que o ex-presidente violou a tornozeleira eletrônica na madrugada de sábado (22).

A primeira versão era de que Bolsonaro teve um "surto". Agora, segundo o jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, aliados a narrativa circulada por parlamentares bolsonaristas é a de que Bolsonaro teria suspeitado da presença de uma escuta dentro do equipamento.

Segundo relataram os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Bia Kicis (PL-DF), Bolsonaro teria decidido abrir a tornozeleira usando um ferro de solda após ouvir um ruído vindo do dispositivo.

De acordo com Nikolas Ferreira, Bolsonaro acreditou que o equipamento estivesse adulterado. “Eu ouvi que estava fazendo um barulho. Ele achou que tinha uma escuta e tentou tirar”, afirmou o deputado à coluna.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou um vídeo em que o próprio Jair Bolsonaro relata ter começado a mexer na tornozeleira “no final da tarde” de sexta-feira (21). No registro, Bolsonaro menciona a palavra “curiosidade” ao explicar o início da violação do equipamento — versão que não confirma, nem refuta diretamente, a tese da suposta “escuta”.