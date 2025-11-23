TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Audiência de custódia de Bolsonaro prevista para este domingo. Entenda:

      A Primeira Turma do STF decide na segunda-feira se mantém ou revoga a decisão de Alexandre de Moraes

      Jair Bolsonaro (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasi)

      247 - Preso preventivamente neste sábado (22), Jair Bolsonaro (PL) participará neste domingo (23) de uma audiência de custódia marcada para as 12h na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Bolsonaro foi preso preventivamente por ordem de Moraes, que apontou risco de fuga capaz de dificultar a aplicação da lei penal. O ministro também citou uma publicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocando uma vigília no Jardim Botânico, em Brasília, região onde o Bolsonaro cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares.

      Na decisão, Moraes afirmou haver “possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhasse grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente”, o que poderia gerar “um grave dano à ordem pública”. O fundamento também está previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

      O Supremo foi notificado sobre uma violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro na madrugada do sábado, o que, segundo o ministro, poderia estar relacionado à vigília convocada. Moraes escreveu que a informação “constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”.

      Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. O processo está em fase de recurso, que pode se encerrar nos próximos dias, possibilitando a execução definitiva da pena. Com a prisão preventiva, ele foi levado para a Superintendência da PF em Brasília, onde permanece em um espaço com cama, banheiro privativo e mesa.


      Audiência de custódia

      A audiência de custódia tem como objetivo verificar, diante de um juiz, a legalidade da prisão e possíveis abusos ou irregularidades na atuação policial. Participam também o Ministério Público e a defesa.

      A legislação permite a realização por videoconferência, como no caso de Bolsonaro, em situações excepcionais envolvendo risco de segurança ou necessidade de evitar exposição pública ou tumulto. A audiência de custódia é etapa obrigatória, pois é nela que o juiz confirma se a prisão deverá continuar válida.


      Sessão na Primeira Turma do STF

      Moraes solicitou ainda uma sessão virtual da Primeira Turma do STF para esta segunda-feira (24) a fim de que os demais ministros avaliem sua decisão. Enquanto a audiência de custódia examina a legalidade da prisão e permite a manifestação de Bolsonaro, a sessão da Turma decidirá se a prisão preventiva será mantida ou revogada.

      Segundo o professor Thiago Bottino, da FGV Direito Rio, ouvido pelo jornla Folha de S. Paulo, é provável que a audiência seja conduzida por um juiz auxiliar, embora o próprio Moraes poderia realizá-la. “O que o juiz deve fazer é ouvir [Bolsonaro], colher informações e repassar ao ministro e à Turma”, afirmou.

      A partir dessas informações, os ministros poderão: revogar a prisão preventiva e aplicar medida cautelar menos gravosa, como o retorno à prisão domiciliar; ou confirmar a decisão de Moraes, permitindo que Bolsonaro permaneça preso preventivamente até o trânsito em julgado do processo sobre a tentativa de golpe, o que poderá levá-lo ao cumprimento definitivo da pena de 27 anos e 3 meses.

      Artigos Relacionados