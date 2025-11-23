Bolsonaro ficará em cela da PF com 12 m², frigobar e banheiro privativo

247 – Jair Bolsonaro ficará instalado em uma cela de aproximadamente 12 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após ter sido preso na manhã deste sábado (22). As informações foram divulgadas pela Agência Brasil.

A cela passou por reformas recentes e possui paredes brancas, cama de solteiro, armários, mesa de apoio, televisão, frigobar, ar condicionado, uma janela e banheiro privativo. O ex-presidente permanecerá isolado, sem contato com outros detentos, mas terá direito ao banho de sol.

Prisão ocorreu após tentativa de violação da tornozeleira eletrônica

De acordo com a Agência Brasil, Bolsonaro foi preso por volta das 6h, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A ordem de prisão foi motivada pela tentativa, ainda de madrugada, de violar a tornozeleira eletrônica à qual estava submetido.

O ex-presidente foi conduzido à Superintendência da PF sem algemas e sem exposição midiática, em cumprimento à determinação do ministro.

Antes de ser levado para a cela, Bolsonaro passou por exames médicos na própria Superintendência. Ele agora aguarda a audiência de custódia marcada para domingo.

Primeira Turma do STF julgará prisão preventiva

Na segunda-feira, a Primeira Turma do STF realizará uma sessão virtual extraordinária, convocada pelo ministro Flávio Dino, para analisar a prisão preventiva decretada por Alexandre de Moraes.

O procedimento avaliará se a prisão será mantida, revogada ou convertida em outra medida cautelar.