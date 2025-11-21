TV 247 logo
      Rússia reitera apoio à Venezuela diante de ameaças dos EUA

      O governo venezuelano classificou a presença militar norte-americana perto da costa do país como uma ameaça direta

      Os presidentes Nicolás Maduro (Venezuela) e Vladimir Putin (Rússia) em Kazan, Rússia (Foto: ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS)

      247 - A Rússia reiterou seu apoio à Venezuela e condenou as tentativas dos Estados Unidos, governados por Donald Trump, de desestabilizar a região do Caribe, informou o canal RT nesta sexta-feira (21).

      O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergey Ryabkov, denunciou as tentativas de Washington de usar pretextos falsos para criar mais uma fonte de instabilidade na região, de acordo com a postagem.

      As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela têm escalado nos últimos meses. Desde agosto, os EUA já deslocaram navios de guerra da Marinha, um submarino de ataque movido a energia nuclear e milhares de soldados para o Caribe. O governo venezuelano classificou a presença militar norte-americana perto da costa do país como uma ameaça direta.

