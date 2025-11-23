Trump vai tentar derrubar Maduro nos próximos dias

Reuters – Os Estados Unidos vão lançar uma nova fase de operações relacionadas à Venezuela nos próximos dias, disseram quatro autoridades norte-americanas à Reuters, à medida que o governo Trump aumenta a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro.

A Reuters não conseguiu estabelecer o momento exato ou o escopo das novas operações, nem se o presidente dos EUA, Donald Trump, havia tomado uma decisão final de agir. Os relatos de ações iminentes proliferaram nas últimas semanas, depois que os militares dos EUA enviaram forças para o Caribe em meio ao agravamento das relações com a Venezuela.

Duas das autoridades norte-americanas disseram que operações secretas provavelmente seriam a primeira parte da nova ação contra Maduro. Todas as quatro autoridades citadas nesta reportagem falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade da ação iminente dos Estados Unidos.

O Pentágono encaminhou perguntas à Casa Branca. A CIA se recusou a comentar.