Pentágono vê novas alternativas para ações dos EUA na Venezuela

247 – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o país passou a contar com um leque mais amplo de alternativas militares na Venezuela após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de classificar o chamado Cartel de los Soles como organização terrorista.

Hegseth afirmou, em entrevista à One America News, que a nova classificação “abre uma série de novas opções para os Estados Unidos”. Ele também reiterou acusações contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, alegando que ele “não é um líder legitimamente eleito da Venezuela” e sugeriu envolvimento do governo local com o narcotráfico — acusações que Maduro e autoridades venezuelanas negam.

A nova designação, anunciada no domingo pelo secretário de Estado Marco Rubio e prevista para entrar em vigor na segunda-feira, coloca o Cartel de los Soles na mesma categoria da organização criminosa Tren de Aragua, já incluída previamente pelo governo americano na lista de grupos terroristas estrangeiros. Segundo autoridades dos EUA, essas organizações atuariam em parceria para enviar drogas ilícitas ao território norte-americano.

A reclassificação ocorre paralelamente a uma expressiva movimentação das forças armadas americanas na região. O maior porta-aviões da Marinha dos EUA, acompanhado por pelo menos oito navios de guerra e caças F-35, reforça a presença militar próxima à Venezuela.

Autoridades confirmam que, nos últimos meses, foram realizados ao menos 21 ataques contra embarcações suspeitas de tráfico no Caribe e no Pacífico, deixando 83 mortos.