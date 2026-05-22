Bolívia abrirá corredores para levar suprimentos a áreas bloqueadas

Reuters - A polícia e as forças armadas da Bolívia abrirão "corredores humanitários" no sábado em La Paz para permitir que suprimentos ultrapassem os bloqueios, informou o governo nesta sexta-feira.

Os protestos das últimas semanas se intensificaram, com sindicatos, mineiros, trabalhadores do transporte e grupos rurais pressionando o presidente Rodrigo Paz a reverter as medidas de austeridade e a enfrentar o aumento do custo de vida. Alguns chegaram a pedir sua renúncia, refletindo uma reação antigovernamental mais ampla.