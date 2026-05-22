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      Bolívia abrirá corredores para levar suprimentos a áreas bloqueadas

      População pressiona o presidente Rodrigo Paz a reverter as medidas de austeridade

      Policiais entraram em confronto com manifestantes durante uma marcha de protesto de apoiadores do ex-presidente boliviano Evo Morales, após ele ter sido impedido pela Corte Constitucional da Bolívia de concorrer à eleição presidencial deste ano, em La Paz, Bolívia (Foto: Reuters)
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      Reuters - A polícia e as forças armadas da Bolívia abrirão "corredores humanitários" no sábado em La Paz para permitir que suprimentos ultrapassem os bloqueios, informou o governo nesta sexta-feira.

      Os protestos das últimas semanas se intensificaram, com sindicatos, mineiros, trabalhadores do transporte e grupos rurais pressionando o presidente Rodrigo Paz a reverter as medidas de austeridade e a enfrentar o aumento do custo de vida. Alguns chegaram a pedir sua renúncia, refletindo uma reação antigovernamental mais ampla.

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