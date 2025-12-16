Boric recebe Kast e destaca compromisso com transição institucional

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, recebeu no Palácio La Moneda o presidente eleito do país, José Antonio Kast, em uma reunião marcada por diferenças políticas explícitas, mas também por um compromisso comum com a estabilidade institucional e a continuidade do Estado. Ao comentar o encontro, Boric ressaltou o ambiente em que as conversas ocorreram e a necessidade de uma transição organizada até 11 de março, informa a Prensa Latina.

Segundo Boric, o diálogo foi conduzido com franqueza, sem ocultar divergências históricas entre ambos.

“Quero destacar o clima positivo em que a reunião ocorreu”, afirmou Boric, ao acrescentar que não faria sentido “dourar a pílula”, já que os dois mantêm visões políticas distintas. “Estivemos em desacordo e em lados opostos durante grande parte de nossas carreiras políticas. Defendemos princípios e valores diferentes. No entanto, estamos unidos pelo Chile e compartilhamos o mesmo destino como nação”, declarou.

De acordo com o presidente, durante o encontro com Kast e seus colaboradores foram apresentadas informações sobre o trabalho do atual governo, o andamento do país e a agenda legislativa em curso. Também foi debatido o caminho a ser seguido para garantir uma transição ordenada. Boric afirmou ainda que a próxima administração ficará responsável por dar continuidade a diversas políticas iniciadas nos últimos anos e consideradas tarefas de Estado.

Entre essas iniciativas, ele citou a implementação da reforma da previdência, a aplicação da Lei Abrangente contra a Violência contra a Mulher e a criação do Ministério da Segurança Pública. Segundo Boric, esses temas extrapolam governos específicos e exigem continuidade institucional.

Ao deixar a reunião, José Antonio Kast também avaliou positivamente o encontro no palácio presidencial. Para ele, o diálogo foi fundamental para compreender os desafios que exigirão cooperação entre a administração que se encerra e a que assume. “Foi uma reunião muito positiva, muito republicana, para aprender sobre situações que afetarão e poderão exigir coordenação entre os governos cessante e entrante”, afirmou.

Kast destacou ainda que há áreas sensíveis que impactam o país de forma ampla. “Existem certas situações que nos afetam de forma geral em questões de segurança, saúde, educação e habitação, que exigem políticas estaduais”, disse. Segundo o presidente eleito, o futuro governo não será conduzido por uma única pessoa ou partido, mas por uma coalizão mais ampla, com o objetivo de buscar entendimento sobre temas considerados fundamentais.

José Antonio Kast venceu as eleições presidenciais no dia anterior como candidato do Partido Republicano, de extrema-direita, com apoio da direita tradicional e do Partido Nacional Libertário, também de perfil extremista de direita e próximo das ideias do presidente argentino Javier Milei.