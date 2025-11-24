Candidata à Presidência de Honduras conclama população a proteger urnas diante de risco de fraude

247 - Durante o último ato de sua campanha, realizado no Coliseu Nacional de Engenheiros, em Tegucigalpa, a candidata presidencial hondurenha Rixi Moncada fez um forte apelo à população para defender as urnas nas eleições de 30 de novembro, informa a Prensa Latina.

No discurso, Moncada afirmou que nenhuma missão internacional poderá ditar o resultado da votação, ressaltando que cabe exclusivamente aos hondurenhos decidir seu futuro político. Segundo a Prensa Latina, ela concentrou sua fala nos áudios divulgados pelo Ministério Público, que mencionam uma articulação dos partidos Nacional (PN) e Liberal (PL) para manipular o resultado eleitoral.

A ex-ministra da Defesa reforçou que existe um plano dos dois partidos tradicionais para “roubar” o pleito, e convocou tanto militantes quanto a população em geral a permanecer atenta. “Esta eleição não será roubada e defenderemos o nosso voto”, declarou.

Moncada relembrou episódios de fraude eleitoral atribuídos ao PN e ao PL nos processos de 2013 e 2017, apontados à época por instituições nacionais e internacionais, incluindo a Organização dos Estados Americanos. Ela afirmou que seu partido, o Libre — fundado em 2011 após o golpe contra o ex-presidente Manuel Zelaya —, já prevê tentativas de interferência no sistema de transmissão de resultados.