Candidato da esquerda abre vantagem nas eleições presidenciais colombianas

247 - O candidato do Pacto Histórico, Iván Cepeda, abriu vantagem nas eleições presidenciais colombianas, segundo levantamento recente que o coloca com 36% das intenções de voto e à frente dos principais adversários na disputa. O cenário indica vantagem de 15 pontos sobre o candidato da extrema-direita, consolidando sua posição como favorito a pouco mais de um mês do pleito.

As informações foram divulgadas pela Telesur, com base em pesquisa da empresa espanhola GAD3, realizada entre 20 e 22 de abril com 1.500 entrevistas. O levantamento reforça uma tendência já apontada por outro estudo divulgado menos de 24 horas antes, da empresa Invamer, que também indicou Cepeda na liderança, embora com variações nos números.

Disputa polarizada marca cenário eleitoral

De acordo com a pesquisa GAD3, Abelardo De la Espriella aparece em segundo lugar, com 21% das intenções de voto, enquanto a candidata uribista Paloma Valencia ocupa a terceira posição, com 13%. Ao todo, 13 candidatos disputam a presidência colombiana no primeiro turno, marcado para 31 de maio.

Para vencer já na primeira rodada, o candidato precisa alcançar mais de 50% dos votos válidos. Caso isso não ocorra, haverá segundo turno entre os mais votados.

Projeções indicam vantagem também no segundo turno

Os dados do levantamento apontam que, em um eventual segundo turno, Iván Cepeda manteria a liderança contra seus principais concorrentes. Contra De la Espriella, o candidato do Pacto Histórico teria 46% dos votos, frente a 35% do adversário. Já em uma disputa contra Paloma Valencia, Cepeda aparece com 44%, contra 37%.

Tendência de apoio à esquerda ganha força

O avanço de Cepeda ocorre em um contexto de forte polarização política no país. A pesquisa sugere uma inclinação do eleitorado em direção às propostas da esquerda, enquanto candidatos da direita e da extrema-direita ocupam as posições seguintes nas preferências.

O novo levantamento, divulgado pouco mais de um mês antes das eleições, reforça o cenário de disputa intensa e confirma o protagonismo de Iván Cepeda na corrida presidencial colombiana.