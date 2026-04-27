Brasil condena atentado a bomba na Colômbia que deixou 20 mortos

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou nesta segunda-feira (27) o ataque a bomba ocorrido na região de Cauca, na Colômbia, que deixou 20 mortos no sábado (25). Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores classificou o atentado como um ato de violência e informou que não há brasileiros entre as vítimas. As informações são do SBT Brasil.

A diplomacia brasileira também manifestou solidariedade às famílias dos mortos, ao povo colombiano e ao governo do presidente Gustavo Petro. O ataque foi atribuído a dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que não aderiram ao acordo de paz firmado em 2016 com o governo colombiano. Além das mortes, outras 36 pessoas ficaram feridas. Também houve registros de explosões nas cidades de Cali e Palmira.

Contexto eleitoral

O atentado ocorre a pouco mais de um mês das eleições presidenciais na Colômbia, marcadas para 31 de maio. O cenário político tem sido marcado por episódios de violência e ameaças a candidatos.

No ano anterior, o pré-candidato Miguel Uribe foi assassinado em Bogotá. Também foram relatadas ameaças contra outros postulantes, incluindo Iván Cepeda, apoiado por Gustavo Petro e apontado como favorito nas pesquisas.

Nota do Itamaraty

"O governo brasileiro condena o ataque perpetrado no Departamento de Cauca, na Colômbia, em 25 de abril, que deixou mais de uma dezena de mortos e vários feridos.

O governo brasileiro manifesta sua solidariedade às famílias das vítimas e ao povo e governo colombianos.

O Brasil reafirma, ainda, o seu apoio ao "Compromisso com um processo eleitoral livre e em paz na Colômbia", iniciativa da Defensoria do Povo da Colômbia endossada pelo Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas na Colômbia para Direitos Humanos, pela Missão de Apoio ao Processo de Paz na Colômbia da Organização dos Estados Americanos (MAPP-OEA), pela Missão de Verificação das Nações Unidas na Colômbia (UNVMC), pela Conferência Episcopal colombiana e por outras missões diplomáticas em Bogotá.

Não há registro de nacionais brasileiros entre as vítimas do atentado."