Itamaraty apoia cessar-fogo e ‘conclama Israel a retirar todas as suas forças do território libanês’

247 - O governo brasileiro manifestou apoio ao cessar-fogo no Líbano e pediu a retirada das forças israelenses do território libanês, em posicionamento oficial divulgado nesta sexta-feira (17) pelo Ministério das Relações Exteriores. A manifestação ocorre em meio a esforços internacionais para conter as hostilidades na região e garantir estabilidade no Oriente Médio.

De acordo com nota do Itamaraty, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores comandado pelo chanceler Mauro Vieira, o Brasil destacou a importância do respeito à soberania libanesa e da consolidação da trégua anunciada. O comunicado também enfatiza a necessidade de cumprimento de acordos internacionais que regulam o conflito.

Na nota oficial, o governo brasileiro afirmou que “governo brasileiro saúda o anúncio de cessar-fogo no Líbano”. Em seguida, reforçou sua posição sobre a presença militar na região: “Ao reafirmar o compromisso com a soberania e a integridade territorial libanesas, o Brasil conclama Israel a encerrar a ocupação no Sul do Líbano e a retirar todas as suas forças do território libanês”.

O Itamaraty também defendeu que as partes envolvidas mantenham o compromisso com a trégua. “Nesse contexto, exorta as partes envolvidas a respeitar os termos da trégua, assim como a garantir a cessação permanente das hostilidades e o retorno dos deslocados internos a suas residências”, informou o comunicado.

Outro ponto destacado pelo governo brasileiro foi a necessidade de cumprimento integral da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovada em 2006, que estabelece parâmetros para o cessar-fogo entre Líbano e Israel. Segundo o texto, esse marco internacional segue como referência para a estabilidade na região.

A nota ainda aponta expectativa em relação aos esforços diplomáticos em andamento. “Expressa, ainda, a expectativa de que o diálogo entre os governos do Líbano e de Israel, mediado pelos Estados Unidos, conduza a solução política abrangente que traga paz e segurança para a região”.

O posicionamento reforça a linha diplomática brasileira de defesa do diálogo, da soberania dos países e da busca por soluções políticas para conflitos internacionais.