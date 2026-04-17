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      Israel assassina 13 membros de família no Líbano momentos antes de cessar-fogo

      Único sobrevivente do ataque israelense, Hassan Abu Khalil relatou: “Meu futuro acabou aqui. Esta era minha vida, esta era minha família”

      Pescadores navegam em seu barco enquanto fumaça de um ataque aéreo israelense sobe na área de Abbassiye, em Tiro, no Líbano, em 14 de abril de 2026 (Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki/Foto de arquivo)

      247 - Um ataque israelense assassinou 13 integrantes de uma mesma família na cidade de Tiro, no sul do Líbano, minutos antes da entrada em vigor de um cessar-fogo entre Israel e o país árabe. De acordo com a Reuters, o sobrevivente Hassan Abu Khalil relatou que havia saído de casa pouco antes da meia-noite, horário previsto para o início da trégua mediada pelos Estados Unidos, quando ocorreu o bombardeio.

      “Ouvi um ataque muito forte e, quando voltei ao bairro, encontrei isso”, disse. Equipes de resgate recuperaram 13 corpos e retiraram 35 feridos dos destroços do edifício atingido, segundo a agência estatal libanesa.

      Outras 15 pessoas permaneciam desaparecidas. O Exército de Israel não respondeu imediatamente a pedidos de comentário sobre a agressão genocida.

      Impacto do conflito

      Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, ao menos 2.294 pessoas morreram desde o início dos confrontos, em 2 de março, até a entrada em vigor do cessar-fogo. Entre as vítimas estão 177 crianças e 274 mulheres. Na sexta-feira (17), milhares de libaneses retornaram às aldeias no sul do país após o início da trégua. Muitos encontraram suas casas destruídas por bombardeios.

      Hassan Abu Khalil permaneceu no local após o ataque, acompanhando os trabalhos de resgate. Ele afirmou que não conseguiu se alimentar nem dormir desde o ocorrido. “Desde o ataque, estou aqui e não fui a lugar nenhum”, disse. “Quem sobrou? Ninguém sobrou.” O sobrevivente contou que vivia no Reino Unido e havia retornado ao Líbano para ficar com a família. “Meu futuro acabou aqui. Esta era minha vida, esta era minha família”, declarou.

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