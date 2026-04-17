Israel assassina 13 membros de família no Líbano momentos antes de cessar-fogo

247 - Um ataque israelense assassinou 13 integrantes de uma mesma família na cidade de Tiro, no sul do Líbano, minutos antes da entrada em vigor de um cessar-fogo entre Israel e o país árabe. De acordo com a Reuters, o sobrevivente Hassan Abu Khalil relatou que havia saído de casa pouco antes da meia-noite, horário previsto para o início da trégua mediada pelos Estados Unidos, quando ocorreu o bombardeio.

“Ouvi um ataque muito forte e, quando voltei ao bairro, encontrei isso”, disse. Equipes de resgate recuperaram 13 corpos e retiraram 35 feridos dos destroços do edifício atingido, segundo a agência estatal libanesa.

Outras 15 pessoas permaneciam desaparecidas. O Exército de Israel não respondeu imediatamente a pedidos de comentário sobre a agressão genocida.

Impacto do conflito

Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, ao menos 2.294 pessoas morreram desde o início dos confrontos, em 2 de março, até a entrada em vigor do cessar-fogo. Entre as vítimas estão 177 crianças e 274 mulheres. Na sexta-feira (17), milhares de libaneses retornaram às aldeias no sul do país após o início da trégua. Muitos encontraram suas casas destruídas por bombardeios.

Hassan Abu Khalil permaneceu no local após o ataque, acompanhando os trabalhos de resgate. Ele afirmou que não conseguiu se alimentar nem dormir desde o ocorrido. “Desde o ataque, estou aqui e não fui a lugar nenhum”, disse. “Quem sobrou? Ninguém sobrou.” O sobrevivente contou que vivia no Reino Unido e havia retornado ao Líbano para ficar com a família. “Meu futuro acabou aqui. Esta era minha vida, esta era minha família”, declarou.