Celso Amorim vê "ato de guerra" de Trump contra Venezuela e alerta para conflito "semelhante ao Vietnã"

247 - O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, alertou, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, divulgada nesta segunda-feira (8), que uma invasão ou ataque dos Estados Unidos à Venezuela pode resultar em um conflito semelhante ao do Vietnã, com impactos regionais.

Na entrevista, Amorim classificou a recente decisão de Donald Trump de ordenar o fechamento do espaço aéreo venezuelano como “um ato de guerra”.

“A última coisa que queremos é que a América do Sul se transforme em uma zona de guerra — e uma zona de guerra que inevitavelmente não seria apenas um conflito entre os EUA e a Venezuela. Acabaria envolvendo outros atores globais, e isso seria realmente lamentável”, afirmou Amorim. “Se houvesse uma invasão, uma invasão real… acho que, sem dúvida, veríamos algo semelhante ao Vietnã — em qual escala, é impossível dizer”, acrescentou.

O Brasil mantém relações diplomáticas com a Venezuela e tem se posicionado repetidamente contra qualquer intervenção militar estrangeira.