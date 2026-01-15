Chancelaria chinesa não tem informações sobre visita anunciada de Milei

247 - O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta quarta-feira (15) que, no momento, não há informações a serem compartilhadas sobre um eventual plano do presidente da Argentina de visitar o país em 2026.

Ao ser questionada sobre a confirmação de relatos a respeito de uma visita do presidente argentino Javier Milei à China em 2026 e sobre a disposição do país asiático em recebê-lo, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, declarou em coletiva de imprensa que não dispõe, por ora, de informações sobre a visita, de acordo com a revista Dangdai.

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou em 11 de janeiro que planeja uma visita ao país asiático em 2026.