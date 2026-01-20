Chanceler de Cuba rechaça ataques de Boric

247 - O governo de Cuba reagiu com dureza às recentes declarações do presidente do Chile, Gabriel Boric, feitas em um programa da CNN Chile nos dias 15 e 16 de janeiro. A resposta partiu do ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, que utilizou a rede social X para criticar a postura do chefe de Estado chileno em meio ao atual cenário geopolítico da América Latina e do Caribe.

Segundo Rodríguez, em um contexto no qual a região é “atacada e ameaçada pelos Estados Unidos”, há líderes latino-americanos que optam por direcionar críticas a Cuba. “Alguns governantes da região preferem criticar #Cuba”, escreveu o chanceler, em referência às falas de Boric no programa televisivo.

A agência Prensa Latina detalhou o conteúdo da publicação do ministro cubano e o contexto das declarações do presidente chileno.

O chefe da diplomacia de Cuba classificou a postura de Boric como “oportunismo político” e afirmou que suas atitudes “não são um ato de coerência nem de coragem”. Em tom ainda mais direto, Rodríguez dirigiu-se nominalmente ao presidente do Chile: “Ele desperdiçou seu tempo. Seus erros e inconsistências entregaram seu país à extrema-direita neofascista”.

O chanceler cubano também declarou que, “talvez sem querer”, Boric estaria atendendo aos interesses imperialistas de “dividir e impor seu domínio sobre nossos povos”. Segundo ele, esse comportamento ocorre ao mesmo tempo em que o presidente chileno “minimiza sua própria história, a história de seus mártires e a história de seu povo”.

Durante o programa da CNN Chile mencionado pelo ministro cubano, Gabriel Boric fez declarações consideradas equivocadas por autoridades de Havana. O presidente do Chile descreveu Cuba como uma ditadura e se referiu ao líder histórico da Revolução Cubana, o Comandante-em-Chefe Fidel Castro, como um ditador.

Gabriel Boric permanecerá na presidência do Chile até 11 de março de 2026, quando transmitirá o cargo ao ultradireitista José Antonio Kast.