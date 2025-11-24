Claudia Sheinbaum alerta para ameaça de interferência externa no México

247 - A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, no porto de Veracruz, que o México deve manter-se alerta para se defender de qualquer tentativa de ingerência externa, informou o La Jornada nesta segunda-feira (24).

Qualquer tentativa de ingerência externa apoiada por setores conservadores deve ser combatida, defendeu Sheinbaum ao presidir cerimônia do Dia da Armada do México, no domingo (23).

“Não triunfa quem convoca a violência como instrumento de pressão ou quem busca apoio estrangeiro quando não tem apoio interno”, declarou a presidenta, ao liderar a cerimônia pelo "Bicentenário da Consolidação da Independência no Mar".

“Hoje, como ontem, os mexicanos são chamados a defender a independência do México, a justiça, a verdadeira democracia e a liberdade”, destacou Sheinbaum, reiterando que não vence quem usa a violência como forma de pressão ou quem acredita que poucas vozes podem silenciar a de um povo inteiro.