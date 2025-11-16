Claudia Sheinbaum reage aos golpistas e diz que México é “invencível”

247 – A presidenta do México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmou neste domingo que o país é “invencível” porque não existe separação entre governo e povo, e que são as maiorias que rejeitam aqueles que tentam provocar violência e instabilidade. As declarações ocorreram durante sua participação na Feira do Chocolate, em Tabasco, segundo informações do jornal La Jornada.

Sem citar nomes, Sheinbaum se referiu a setores que buscam respaldo internacional para interferir nos assuntos internos, o que se insere na dinâmica da chamada guerra híbrida — um método contemporâneo de desestabilização que combina pressões econômicas, ataques midiáticos, manipulação digital, judicialização seletiva e campanhas de desinformação para enfraquecer governos. Ao abordar esse fenômeno, a presidenta ressaltou que algumas forças “não têm apoio popular” e, por isso, procuram influências externas, mas reforçou que “o México é um país livre, independente e soberano; não somos colônia de ninguém, não somos protetorado de ninguém”.

Ao comentar sobre episódios recentes de violência em mobilizações, Sheinbaum declarou que “o povo do México diz ‘não’ àqueles que querem gerar algum tipo de violência” e defendeu que é justamente a união entre sociedade e Estado que garante estabilidade: “juntos, governo e povo, estamos construindo a paz”.

Aprovação popular e continuidade da Quarta Transformação

A presidenta também atribuiu a alta aprovação de sua administração ao legado da Quarta Transformação, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, destacando avanços nos programas sociais, nos empregos e no salário mínimo. Segundo ela, “o salário mínimo cresceu 125% com a Quarta Transformação” e outubro se tornou “o mês com a maior criação de empregos formais da história do México”, o que demonstra, em suas palavras, que o país “está no nível mais alto de emprego formal de toda a sua história”.

Sheinbaum afirmou ainda que o governo mantém sua força graças ao vínculo com a população: disse que “não há divórcio entre povo e governo” e que, quando uma administração se mantém próxima do povo, “não há força capaz de nos deter”, porque “somos invencíveis, povo e governo; o nosso país é invencível”.

Desenvolvimento regional e memória histórica

Durante o evento, Sheinbaum anunciou também a instalação da nova planta processadora de Chocolate Bem-Estar, que irá fortalecer a industrialização e o desenvolvimento econômico no sudeste mexicano. Ao lado do governador de Tabasco, Javier May, reforçou que a expansão produtiva é parte estruturante da estratégia nacional.

A presidenta aproveitou o encontro para pedir que adultos conversem com os jovens sobre o legado do período neoliberal, marcado por pobreza, abusos e fraudes eleitorais. Ela lembrou episódios como o êxodo pela democracia liderado por López Obrador, as fraudes de 1988 e 2006, além da compra de votos em 2012, enfatizando que foi somente em 2018 que “o povo disse ‘basta’”, conduzindo a Quarta Transformação à Presidência da República.

Encerrando sua fala, Sheinbaum destacou que seu governo atua guiado por três princípios fundamentais — “não mentir, não roubar e nunca trair o povo de Tabasco nem o povo do México” — e reafirmou que esse compromisso seguirá norteando suas decisões.