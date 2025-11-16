Marcha da Geração Z foi financiada por empresários e políticos conservadores, disse Sheinbaum

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou a marcha da Geração Z que ocorreu neste sábado (15) na Cidade do México. Segundo reportagem publicada pela Bloomberg, a mandatária afirma que o ato — organizado para denunciar o avanço da criminalidade — é impulsionado por setores empresariais e políticos conservadores contrários ao seu governo.

Na quinta-feira (13), Sheinbaum atribuiu a articulação digital do movimento à atuação de bots fora do país. A presidente sustenta que a manifestação vem sendo estimulada artificialmente por campanhas que buscam manipular jovens e distorcer as motivações do protesto.

Durante a entrevista coletiva realizada no Palácio Nacional, Sheinbaum declarou que o governo respeita o direito à manifestação, mas questionou os interesses que, segundo ela, tentam instrumentalizar os participantes. “Nós concordamos com a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação se há jovens que têm demandas, mas a questão aqui é quem está promovendo a manifestação”, afirmou. “As pessoas devem saber como essa manifestação foi organizada para que ninguém seja usado.”

A análise oficial mencionada pela presidente foi elaborada pela Infodemia, agência estatal encarregada de monitorar e combater o que classifica como notícias falsas direcionadas ao governo. O relatório aponta que entre os principais financiadores do ato estariam o bilionário Ricardo Salinas Pliego, o ex-presidente Vicente Fox e o empresário Claudio X. González. Nenhum deles respondeu às solicitações de comentário feitas pela Bloomberg.

Miguel Elorza, diretor da Infodemia, reforçou na mesma coletiva que dirigentes dos partidos oposicionistas PRI e PAN também estariam envolvidos na mobilização.