Claudia Sheinbaum sinaliza possível visita ao Brasil após convite de Lula

247 - A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, indicou que pode realizar em breve uma visita oficial ao Brasil, após repetidos convites do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A possibilidade foi mencionada pela própria líder mexicana durante sua coletiva de imprensa habitual, na qual comentou o avanço das conversas diplomáticas entre os dois países.

A informação foi divulgada pela agência Prensa Latina, que relatou as declarações da mandatária sobre a agenda bilateral e a perspectiva de aprofundar projetos conjuntos entre as duas maiores economias da América Latina.Durante a coletiva, Sheinbaum destacou que a viagem ao Brasil se tornou mais provável após sucessivos convites do presidente brasileiro. “É muito provável que eu vá. Lula já me convidou umas quatro vezes. Até agora eu tinha dito não, mas ele tem insistido tanto que é bem provável que eu vá ao Brasil”, afirmou.A chefe do Executivo mexicano explicou que a eventual visita precisaria ocorrer antes do início do período eleitoral no Brasil. “Eles têm eleições este ano”, observou, acrescentando: “pelo que entendi, começam em junho ou algo assim. Então, eu teria que ir antes de junho, porque não posso ir durante o período eleitoral”.

Sheinbaum também revelou que conversou recentemente por telefone com Lula e indicou o interesse de avançar em iniciativas concretas durante uma eventual viagem ao país. Segundo ela, o objetivo é consolidar projetos de cooperação que já vêm sendo discutidos entre os dois governos há vários meses.

Nesse contexto, a presidenta mexicana ressaltou que a intenção não é firmar tratados de livre comércio entre as duas nações. “Não se trata de assinar acordos de livre comércio, porque isso poderia prejudicar ambos os países”, explicou. Em vez disso, ela defendeu o fortalecimento de iniciativas complementares que possam gerar benefícios recíprocos.

Entre os temas discutidos nas conversas bilaterais, Sheinbaum destacou o interesse mexicano na experiência brasileira na produção de etanol, um setor estratégico para a transição energética na região. A mandatária também informou que, na ligação telefônica com Lula, foram abordados projetos conjuntos nas áreas de desenvolvimento econômico, educação e ciência.

As relações entre Brasil e México têm sido reforçadas nos últimos meses por meio de encontros diplomáticos e iniciativas de cooperação. Em janeiro, os dois líderes também conversaram por telefone sobre a situação regional e a defesa da soberania na América Latina, em um contexto marcado por tensões envolvendo a Venezuela.

Outro passo relevante nesse processo ocorreu em agosto do ano passado, quando o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, visitou o México acompanhado por integrantes do governo e empresários brasileiros. Na ocasião, Alckmin e o ministro das Relações Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, assinaram uma declaração conjunta voltada ao acompanhamento e à implementação de acordos comerciais e de investimento, além de iniciativas nas áreas de agricultura, saúde e energia.