Claudia Sheinbaum sofre assédio sexual em evento na Cidade do México

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual na manhã desta terça-feira (5), durante um evento público no centro da Cidade do México. O caso ocorreu enquanto ela caminhava e cumprimentava simpatizantes próximos ao palácio presidencial.

O agressor, identificado como Uriel Rivera, se aproximou da presidente quando ela interagia com o público, passando um braço por seus ombros e tocando sua cintura e o peito com a outra mão. Em seguida, tentou beijá-la no pescoço. Somente nesse momento, um agente de segurança interveio e afastou o homem, que aparentava estar embriagado ou sob efeito de drogas.

Segundo o periódico Diario Expreso, apesar da agressão, Sheinbaum manteve a calma. Ela chegou a aceitar tirar uma foto com o agressor antes de seguir seu percurso, demonstrando serenidade diante do constrangimento público. As autoridades mexicanas informaram que o homem foi detido e encaminhado à Promotoria de Crimes Sexuais para investigação.

A secretária das Mulheres, Citlali Hernández, condenou o ataque e alertou para a banalização da violência de gênero no país. “Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje”, afirmou Hernández em publicação na rede X (antigo Twitter). Ela também destacou a necessidade de enfrentar “a visão machista e a normalização da invasão ao espaço pessoal e ao corpo das mulheres”.

O episódio reacendeu o debate sobre a segurança de autoridades mexicanas, especialmente em eventos públicos sem escolta próxima, e sobre o assédio enfrentado por mulheres em cargos de poder. O gesto de Sheinbaum, ao lidar com calma com o agressor, foi elogiado por alguns, mas também levantou críticas sobre a vulnerabilidade de líderes políticas diante de atitudes machistas.