TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Sheinbaum rejeita interferência dos EUA no México: “Aceitamos ajuda, intervenção não”

      Presidenta mexicana diz que aceitará apenas cooperação em inteligência e reafirma defesa da soberania nacional

      A presidente do México, Claudia Sheinbaum, discursa durante uma coletiva de imprensa, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou no sábado impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México e da União Europeia a partir de 1º de agosto, na Cidade do México, México, em 14 de julho de 2025 (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

      :247 - A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, declarou nesta segunda-feira (3) que não permitirá a intervenção de nenhum país estrangeiro no território mexicano sob o pretexto de combater o narcotráfico. A afirmação ocorreu em meio a especulações de que os Estados Unidos planejam incursões militares no país latino-americano.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      De acordo com informações da Actualidad RT, Sheinbaum respondeu aos rumores divulgados pela emissora NBC News, segundo os quais o governo norte-americano prepara o envio de tropas e agentes de inteligência ao México para atuar contra os cartéis. Em ocasiões anteriores, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia oferecido “ajuda” militar a Sheinbaum — proposta reiteradamente recusada pela líder mexicana em nome da soberania nacional.

      Defesa da soberania e crítica à militarização

      Em coletiva de imprensa, Sheinbaum foi categórica ao distinguir cooperação internacional de ingerência militar. “Aceitamos ajuda em informação, em inteligência, mas a intervenção, não. O México é um país livre e soberano. A única maneira de construir paz e segurança é com justiça social e um verdadeiro sistema de justiça, onde haja zero impunidade”, afirmou.

      As declarações da presidenta ocorreram em um momento de comoção nacional após o assassinato do prefeito de Uruapan, Carlos Manzo, crime que reacendeu o debate sobre a violência em Michoacán e as estratégias de combate ao narcotráfico.

      Sheinbaum assegurou que não haverá impunidade e prometeu reforçar a presença do governo federal no estado. “A força do Estado é a justiça. Há quem peça, como ocorreu com a guerra contra o narcotráfico, a militarização e a guerra. Isso não funcionou. Foi o que levou à situação de violência em Michoacán”, destacou, em referência à política de segurança iniciada pelo ex-presidente Felipe Calderón em 2006.

      “Não nos vamos render nunca”

      A presidenta mexicana também repudiou propostas de “tentações autoritárias” e práticas como execuções extrajudiciais. “Isso jamais ocorrerá sob meu governo. Não nos vamos render nunca”, afirmou.

      Artigos Relacionados

      Tags