      Trump prepara invasão e ataques ao México, diz NBC

      Possível ação militar pode incluir operações terrestres em território mexicano

      O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - 28/10/2025 (Foto: Evelyn Hockstein/Reuters)

      247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou o planejamento de uma ação militar para, alegadamente, combater cartéis de drogas no México, sem descartar o uso de ataques terrestres, segundo informações divulgadas pela emissora NBC nesta segunda-feira (3), citando autoridades de Washington. 

      De acordo com a NBC, as etapas iniciais de preparação da possível missão já estão em andamento. No entanto, segundo as fontes ouvidas pela NBC, a decisão final sobre a execução da missão ainda não foi tomada.

