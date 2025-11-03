Trump prepara invasão e ataques ao México, diz NBC

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou o planejamento de uma ação militar para, alegadamente, combater cartéis de drogas no México, sem descartar o uso de ataques terrestres, segundo informações divulgadas pela emissora NBC nesta segunda-feira (3), citando autoridades de Washington.

De acordo com a NBC, as etapas iniciais de preparação da possível missão já estão em andamento. No entanto, segundo as fontes ouvidas pela NBC, a decisão final sobre a execução da missão ainda não foi tomada.