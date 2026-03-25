Colômbia e Equador iniciam diálogo em Lima para conter crise bilateral

247 - Os governos da Colômbia e do Equador se reúnem nesta quarta-feira (25), em Lima, no Peru, em uma tentativa de conter a escalada de tensões diplomáticas entre os dois países. O encontro ocorre no âmbito da Comunidade Andina de Nações (CAN) e é visto como um passo estratégico para enfrentar divergências recentes relacionadas à segurança fronteiriça e disputas comerciais.

De acordo com informações divulgadas pela Telesur, a reunião será facilitada pela Secretaria-Geral da CAN e contará com uma componente técnica apoiada pelos países membros do bloco, reforçando o papel da organização como mediadora regional no conflito.

A crise entre Bogotá e Quito se intensificou nas últimas semanas após episódios de violência na região de fronteira, além da adoção de tarifas recíprocas que chegam a 50% sobre produtos comercializados entre os dois países. Essas medidas afetaram diretamente o comércio bilateral e ampliaram as tensões econômicas.

A pauta do encontro inclui ainda o debate sobre segurança na região fronteiriça, marcada pelo avanço do crime transnacional. O governo equatoriano acusa a Colômbia de falhas no controle territorial, enquanto autoridades colombianas sustentam que ataques classificados como “bombardeios” teriam sido realizados pelo Equador em território colombiano. Bogotá também aponta que o Equador não teria adotado medidas suficientes para conter atividades ilegais, como o tráfico de drogas.

Os impactos da crise já são sentidos pelas populações locais. Um dos principais reflexos é o fechamento da ponte sobre o rio San Miguel, que conecta o sul da Colômbia ao norte do Equador, bloqueada desde o fim de dezembro de 2025 por decisão do governo equatoriano. Além disso, protestos e bloqueios têm ocorrido na Ponte Internacional de Rumichaca, principal passagem formal entre os dois países, em reação às tarifas impostas.

A expectativa em torno da reunião em Lima é que os dois governos consigam estabelecer canais de negociação técnica capazes de reduzir as tensões, revisar as medidas adotadas e buscar soluções que minimizem os impactos sociais e econômicos nas regiões de fronteira.