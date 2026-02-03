Colômbia terá mobilização nacional nesta terça-feira em apoio a Gustavo Petro

247 - Milhares de colombianos devem ocupar praças em diferentes regiões do país nesta terça-feira (3), em uma mobilização nacional convocada por organizações sociais, sindicais e da sociedade civil. O objetivo dos atos é manifestar apoio ao presidente Gustavo Petro e defender pautas como soberania nacional, salário digno e participação democrática.

A principal concentração está prevista para a Plaza de Bolívar, em Bogotá, a partir das 9h (horário local), mas a convocação se estende a todas as principais praças do país, especialmente as praças Bolívar, como forma de promover uma demonstração simultânea de unidade nacional. As informações foram divulgadas pela Telesur, com base em comunicados oficiais do governo colombiano.

A mobilização tem sido chamada pelas autoridades de “corrente de afeto” e ocorre em um momento de acirramento político, marcado por embates entre o Executivo e setores da direita colombiana contrários às reformas sociais propostas pelo governo, às garantias eleitorais e à ampliação de direitos trabalhistas. Os organizadores afirmam que os atos buscam assegurar o direito ao voto, a participação política sem restrições e a manutenção de um salário mínimo capaz de enfrentar o aumento do custo de vida.

O presidente Gustavo Petro reforçou o chamado à população por meio de sua conta na rede social X, pedindo uma participação pacífica e consciente. Em sua mensagem, o chefe de Estado alertou para o que considera tentativas de restringir direitos e limitar a participação popular.

“3 de fevereiro, chega de mentiras, chega de oportunistas políticos e jurídicos tirando os direitos do povo. Chega de poder para quem quer roubar as eleições impedindo a participação popular. Participem, votem, assinem e vençam. Por uma Colômbia que progride, ama e é linda. Vejo vocês amanhã gritando 'Colômbia Livre' pelo mundo. Vamos em busca de um Pacto pela Vida nas Américas, no mundo e na Colômbia”, declarou o presidente.

Além de Bogotá, manifestações estão previstas em diversas cidades, reforçando o caráter nacional do ato e a tentativa de demonstrar apoio popular às políticas do governo. A expectativa dos organizadores é de que a mobilização sirva como resposta pública às tensões políticas recentes e reafirme o compromisso de amplos setores da sociedade com a democracia e os direitos sociais na Colômbia.