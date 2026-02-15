Começa no México campanha nacional de apoio a Cuba contra o bloqueio dos EUA

247 - Uma nova mobilização de solidariedade a Cuba começou neste sábado (14) no coração da Cidade do México. No Zócalo, voluntários e entidades sociais deram início a uma campanha de arrecadação de alimentos e medicamentos destinada à ilha caribenha, em meio ao bloqueio de petróleo imposto pelo governo de Donald Trump. De acordo com informações divulgadas pela Telesur, com base em reportagem do jornal mexicano La Jornada, a iniciativa é organizada pelo coletivo Va por Cuba e pela Associação José Martí de Cubanos Residentes no México. O centro de coleta permanecerá aberto até o próximo dia 22 de fevereiro.

Batizada de “De cidade em cidade, vamos acabar com o bloqueio”, a campanha tem como objetivo reforçar a mensagem de que Cuba não está isolada diante das sanções impostas por Washington. Desde as primeiras horas da manhã, o espaço preparado para receber os donativos registrou intensa movimentação.

Entre bandeiras do México e de Cuba, além de imagens de líderes históricos da Revolução Cubana, o local recebeu jovens, aposentados, trabalhadores e professores que levaram arroz, feijão, leite em pó, sardinhas, medicamentos e outros itens de primeira necessidade. Sacolas e caixas se acumularam rapidamente, organizadas por voluntários responsáveis pela triagem do material.

A vice-presidente da Associação José Martí de Cubanos Residentes no México, Olivia Garza, destacou o engajamento da população. “Temos visto a enorme receptividade do povo mexicano. Muito antes da abertura da tenda, já havia pessoas na fila com suas doações”, afirmou à imprensa local, classificando o ato como impressionante.

Francisco Rosas López, integrante da coordenação do Coletivo Militante de Solidariedade Va por Cuba, também ressaltou a dimensão da mobilização. “Sinceramente, esperávamos uma boa resposta, mas não neste volume. As pessoas não param de chegar, tem sido constante”, declarou. Ele definiu a reação da sociedade mexicana como “formidável”.

A campanha ocorre após a assinatura, em janeiro, de uma ordem executiva por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que declarou uma suposta emergência nacional e estabeleceu mecanismos para impor tarifas a produtos de países que forneçam petróleo a Cuba. A medida intensificou as restrições energéticas enfrentadas pela ilha.

Organizações têm alertado que a limitação do acesso ao petróleo pode provocar impactos severos, com reflexos diretos na geração de eletricidade, no funcionamento de hospitais, na produção e distribuição de alimentos e no abastecimento de água.

O ato realizado no Zócalo soma-se a outras iniciativas recentes de apoio a Cuba por parte do México. Na última quinta-feira, 814 toneladas de ajuda enviadas pelo governo mexicano chegaram ao porto de Havana. Além disso, a presidente Claudia Sheinbaum anunciou a decisão de promover novos envios humanitários ao país caribenho, reforçando a cooperação bilateral em meio ao cenário de restrições econômicas.