FUP articula com Petrobras envio de petróleo a Cuba

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) iniciaram tratativas com a diretoria da Petrobras para viabilizar o envio de petróleo brasileiro a Cuba. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13) pela própria FUP, que afirma buscar um entendimento conjunto para garantir o embarque do produto à ilha caribenha.

Segundo a entidade sindical, a iniciativa ocorre após os Estados Unidos aprovarem, no fim de janeiro, um decreto que impõe tarifas a países que forneçam petróleo a Cuba, medida que amplia as restrições econômicas e energéticas ao país. A decisão partiu do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e, de acordo com a FUP, pode comprometer o abastecimento de energia cubano.

Além das duas federações que representam os trabalhadores do setor, a articulação envolve o Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba e às Causas Justas, a Associação Cultural José Martí, entidades populares, centrais sindicais e partidos políticos.

Em nota, o diretor da FUP, Paulo Neves, afirmou que a iniciativa tem caráter humanitário e defendeu o engajamento da estatal brasileira no processo. “A FUP se solidariza com o povo cubano, contra o embargo econômico e energético promovido pelo governo Trump. A diplomacia brasileira já se manifestou acertadamente sobre o tema. Contudo, precisamos de ações concretas, urgentes, e de caráter humanitário. A Petrobras, na condição de empresa pública de um País soberano, precisa se envolver para garantir o abastecimento de petróleo para o país caribenho”, declarou.

O Brasil mantém relações comerciais com Cuba, exportando principalmente produtos agrícolas, alimentos e alguns bens industriais. De acordo com a FUP, a balança comercial entre os dois países é superavitária para o Brasil.

Procurada, a Petrobras não havia confirmado as informações até a publicação da nota divulgada pela entidade sindical.