Confronto em águas cubanas deixa mortos e feridos

247 - O Ministério do Interior de Cuba (Minint) informou nesta quarta-feira (25) que ocorreu um confronto armado nas águas territoriais do país, ao norte da província de Villa Clara. Segundo comunicado oficial divulgado pelo órgão, a troca de tiros envolveu uma lancha rápida que teria ingressado irregularmente na área marítima cubana. Os relatos foram publicados na TeleSUR.

De acordo com a nota do Ministério do Interior de Cuba, a embarcação possuía matrícula do estado da Flórida, nos Estados Unidos, identificada pelo registro FL7726SH. O comunicado relata que o episódio resultou em um agente guarda fronteira ferido, quatro agressores mortos e seis pessoas lesionadas.

Conforme a versão oficial, a lancha foi detectada navegando dentro das águas territoriais cubanas e se aproximou a cerca de uma milha náutica ao nordeste do canalizo El Pino, na região de cayo Falcones, município de Corralillo, em Villa Clara. Uma unidade de superfície das Tropas Guarda Fronteiras do Ministério do Interior, com cinco combatentes a bordo, deslocou-se até o local com o objetivo de identificar a embarcação.

Ainda segundo o Minint, ao se aproximarem, os agentes cubanos foram recebidos a tiros. Os disparos partiram da lancha que, conforme o comunicado, estava em situação irregular. Durante o confronto, o comandante da embarcação das forças guarda fronteiras foi atingido e sofreu ferimentos.

O episódio terminou com quatro dos ocupantes da lancha mortos e seis feridos. O Ministério do Interior não detalhou as circunstâncias individuais das mortes e das lesões, mas confirmou que o confronto ocorreu no contexto da tentativa de identificação da embarcação nas águas ao norte de Villa Clara.

As autoridades cubanas mantêm o caso sob investigação para apurar os fatos e esclarecer todas as circunstâncias relacionadas ao ingresso da lancha nas águas territoriais do país e à troca de tiros registrada na região.