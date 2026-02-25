Eurodeputados pedem que União Europeia reaja ao bloqueio dos EUA contra Cuba

247 - Um grupo de 35 membros do Parlamento Europeu enviou uma carta à Alta Representante da União Europeia para Relações Exteriores, Kaja Kallas, manifestando preocupação com o endurecimento das sanções dos Estados Unidos contra Cuba. No documento, os parlamentares afirmam que as medidas adotadas por Washington violam princípios fundamentais do direito internacional e agravam a situação econômica e social da ilha caribenha.

A informação foi divulgada pela Telesur nesta terça-feira (24). Segundo a emissora, os eurodeputados pertencem a diferentes correntes políticas e pedem que a União Europeia atue em defesa da soberania dos Estados, do livre comércio e do respeito à Carta das Nações Unidas.

Na carta, os parlamentares ressaltam que, diante do cenário internacional atual, é essencial que o bloco europeu adote uma postura ativa para salvaguardar o direito internacional. Eles destacam que as sanções impostas pelos Estados Unidos possuem efeitos extraterritoriais e afetam diretamente operadores econômicos e empresas sediadas nos países-membros da União Europeia.

O documento dá ênfase especial à crise humanitária e social relacionada às dificuldades no fornecimento de combustível a Cuba. De acordo com os eurodeputados, os obstáculos ao abastecimento energético intensificam as dificuldades já enfrentadas pela população cubana, ampliando os impactos econômicos e sociais no país.

Os signatários solicitam que as instituições europeias implementem medidas concretas para proteger os interesses do bloco e fortalecer um modelo de cooperação baseado no respeito mútuo. Para eles, o respeito à soberania nacional é um princípio inegociável nas relações internacionais.

A Embaixada de Cuba na Bélgica e junto à União Europeia manifestou apreço pela iniciativa dos parlamentares. A missão diplomática considerou o posicionamento um gesto de solidariedade em um momento considerado delicado, reiterando a importância da defesa do direito internacional frente a políticas de pressão externa.

A manifestação dos eurodeputados se soma a outras iniciativas internacionais em apoio ao fim do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Recentemente, integrantes do Capítulo Mexicano da Rede de Intelectuais e Artistas em Defesa da Humanidade (REDH) enviaram, em 19 de fevereiro, uma carta a intelectuais, artistas e estudantes universitários nos Estados Unidos solicitando ações concretas de solidariedade diante do bloqueio econômico e do embargo energético imposto por Washington.

No documento, os signatários defendem a autodeterminação dos povos e alertam para o que classificam como pressões externas que buscam desestabilizar a região. O grupo também faz referência à memória histórica da intelectualidade norte-americana ao tratar da necessidade de posicionamento diante das medidas adotadas contra Cuba.

O posicionamento de parlamentares europeus e de setores da sociedade civil internacional reforça o debate em torno dos efeitos do bloqueio e da necessidade de soluções baseadas no direito internacional e no respeito à soberania dos Estados.