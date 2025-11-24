Cuba afirma que mídia digital El Toque atua contra a soberania nacional

247 - Uma investigação divulgada pelo Ministério do Interior de Cuba voltou a colocar a mídia digital El Toque no centro de uma acusação política. As informações foram apresentadas na televisão durante o programa especial O Povo de Cuba Levanta a Voz para Denunciar, segundo noticiou a agência Prensa Latina.

No material exibido, que também contou com a participação da plataforma Razones de Cuba, citada pela Prensa Latina como fonte das denúncias, o governo afirma que o site desempenharia papel estratégico em um esquema de tráfico de moeda e evasão fiscal no país caribenho.

Os responsáveis pela investigação reuniram depoimentos de ex-integrantes da segurança cubana para sustentar as denúncias. Segundo o programa, esses agentes relataram práticas, operações e táticas qualificadas como subversivas e terroristas, que teriam sido articuladas através de fachadas digitais. O conteúdo veiculado ainda apontou que o El Toque elaboraria e propagaria estratégias de comunicação destinadas a gerar instabilidade interna, com apoio de recursos vinculados a programas de subversão da administração dos Estados Unidos.

De acordo com os entrevistados, o meio digital estaria à frente do “golpe brando e guerra de quarta geração” contra Cuba, descrevendo-o como um “cavalo de Troia” dos interesses de Washington no país. A transmissão acrescentou que a população cubana “identifica e rejeita essas operações secretas destinadas a destruir a Revolução Cubana”.

A Razones de Cuba, plataforma online com 15 anos de atuação, declarou no programa que a mobilização “El pueblo de Cuba alza su voz para denuncia” representa uma resposta firme do povo cubano diante da tentativa de interferência dos Estados Unidos e defesa “de seu direito a um futuro soberano”.