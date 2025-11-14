Jovens da Bahia vão a Cuba estudar a medicina com valores humanos

247 - A Secretaria de Saúde da Bahia informou nesta sexta-feira (14) sobre a abertura de um processo seletivo para 60 jovens do estado, interessados em estudar medicina em Cuba. Este ano, 30 jovens cearenses já viajaram para a ilha, para iniciar seus estudos de medicina. Os futuros médicos irão para a Escola Latino-Americana de Medicina (ELAM), localizada na capital cubana, onde serão formados como médicos generalistas em 6 anos.

A ELAM é um projeto de cooperação e formação de médicos, iniciado em 1999, por iniciativa de Fidel Castro, após a passagem de dois furacões pela América Central, que causaram a morte de mais de 10 mil pessoas e milhões de desabrigados, o que gerou o envio de médicos cubanos, diante da escassez de médicos nessas nações.

O objetivo da instituição é formar especialistas em medicina geral integral, com alto nível científico e sólidos valores humanos, para contribuir com a assistência à saúde em países e áreas economicamente desfavorecidas, de acordo com o consulado cubano.

As bolsas são concedidas por governos e organizações sociais a jovens de baixa renda, com o único compromisso de retornar às suas comunidades, uma vez formados em medicina.

No 25º aniversário da fundação da ELAM, o presidente cubano, Miguel Díaz Canel, informou que a escola havia formado 31.180 médicos de 122 países, com representação em todas as regiões do mundo: 2.534 da África, 26.233 da América, 2.165 da Ásia, 7 da Europa e 241 da Oceania. Isso inclui centenas de estudantes dos EUA.

Atualmente, 1.877 estudantes de 100 países estão matriculados em todos os anos do curso de Medicina, tanto em Havana quanto no resto do país.

Jovens brasileiros também se beneficiaram desse projeto de formação. Até o momento, mais de mil jovens do país se formaram como médicos em Cuba.