Cuba faz pedido formal e governo brasileiro discute envio de alimentos à ilha

247 - O governo brasileiro recebeu um pedido formal de Cuba para o envio de alimentos à ilha. Segundo o SBT News, a solicitação foi encaminhada à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que participou de uma reunião com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, para tratar da demanda. Devido à pressão e aos bloqueios dos Estados Unidos, o país caribenho enfrenta um cenário marcado por escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis.

O encontro ocorreu em Brasília e não definiu quais produtos serão doados nem o formato da operação. De acordo com a Conab, o processo ainda está em fase de discussões técnicas e operacionais para viabilizar a doação, incluindo a definição dos itens que poderão ser enviados e a logística necessária. O Palácio do Planalto avalia alternativas para viabilizar a ajuda humanitária.

Brasil avalia envio de medicamentos em meio à crise causada pelos EUA

O governo brasileiro também estuda a possibilidade de enviar medicamentos à ilha. O Ministério da Saúde, até o momento, não confirmou a existência de tratativas sobre o tema. A iniciativa de auxílio ocorre em meio à pressão de setores de esquerda, ao desejo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a relatos encaminhados à embaixada do Brasil em Havana.

Após a agressão militar ordenada pelo presidente Donald Trump que resultou no sequestro de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, os EUA passaram a adotar medidas para restringir o envio de petróleo à ilha e ameaçar países exportadores com tarifas. A medida estadunidense causou danos intensos à situação interna em Cuba, com registros de apagões diários, problemas no abastecimento alimentar e escassez de combustíveis.