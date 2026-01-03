Cuba reafirma apoio à Venezuela e diz que ataque dos EUA é "terrorisno de Estado"

247 - O governo de Cuba reagiu com firmeza aos ataques realizados pelos Estados Unidos contra a Venezuela, denunciando a ofensiva como uma grave agressão militar e uma ameaça direta à estabilidade da América Latina e do Caribe. A posição oficial foi expressa pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que utilizou as redes sociais para condenar a ação e manifestar solidariedade ao povo venezuelano.

Segundo a Telesur, as reações das autoridades cubanas foram feitas poucos depois dos bombardeios registrados durante a madrugada deste sábado (3) em Caracas e em outras regiões do território venezuelano. A ofensiva estadunidense provocou imediata repercussão política e diplomática na região.

Denúncia de terrorismo de Estado

Em publicação em sua conta no Twitter, Díaz-Canel classificou os ataques como uma agressão direta à soberania venezuelana. “Terrorismo de Estado contra o bravo povo venezuelano e contra a nossa América”, declarou o presidente cubano. Na mesma mensagem, afirmou que a “Zona De Paz está sendo brutalmente atacada” e cobrou uma “resposta urgente da comunidade internacional” diante dos acontecimentos.

Chanceler cubano reforça condenação

A declaração do chefe de Estado de Cuba foi acompanhada por posicionamento semelhante do ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez. Também pelas redes sociais, o chanceler afirmou: “Condeno veementemente a agressão militar em curso dos #EUA contra a #Venezuela”. Em seguida, acrescentou que “os bombardeios e atos de guerra contra Caracas e outros locais do país são atos covardes contra uma nação que não atacou os EUA nem qualquer outro país”.

Apelo à mobilização internacional

O primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, igualmente se manifestou sobre o episódio. Segundo ele, “os ataques contra Caracas e outros locais exigem a mobilização urgente da comunidade internacional para defender a América Latina e o Caribe como uma ZonaDePaz”, reforçando o apelo por uma resposta coordenada diante da escalada militar.

Resposta do governo venezuelano

O governo da Venezuela confirmou ter sido alvo de uma “agressão militar muito grave” por parte dos Estados Unidos, com ataques a áreas civis e militares nos estados de Miranda, Aragua, La Guaira e na capital, Caracas. Em comunicado oficial, foi anunciado o “desdobramento imediato do Comando de Defesa Integral da Nação e dos Órgãos da Diretoria de Defesa Integral em todos os estados e municípios do país”.

O presidente Nicolás Maduro acionou o decreto que declara estado de “comoção externa”, medida que autoriza a mobilização das Forças Armadas e a adoção de ações imediatas de defesa do território nacional. Explosões foram ouvidas nas primeiras horas da manhã, em meio ao agravamento das tensões entre Caracas e Washington, relacionadas a operações militares no Caribe e ameaças de ampliação das ações contra a Venezuela.

Trump confirma ataque e diz que Maduro foi capturado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que autorizou ataques militares na Venezuela. Ele declarou ainda que Nicolás Maduro foi capturado e levado para fora do país. Nos últimos meses, a relação entre Washington e Caracas se deteriorou, com o deslocamento de um grande contingente militar norte-americano e ações contra embarcações no Caribe, elevando o nível de tensão na região.