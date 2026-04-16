Delcy Rodríguez comemora 100 dias de governo com crescimento recorde

247 - Nos primeiros 100 dias de gestão, a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, conduziu um período marcado por crescimento econômico de 23%, expansão da produção energética e avanços em políticas sociais e de estabilidade institucional. O desempenho econômico e as medidas adotadas apontam para um cenário de recuperação em diversos setores estratégicos do país.

De acordo com informações divulgadas pela Telesur, a administração iniciada após a posse em 5 de janeiro foi acompanhada por iniciativas voltadas à reconciliação política, fortalecimento da soberania energética e ampliação de programas sociais.

Estabilidade institucional e reconciliação

Entre as principais medidas adotadas está a Lei de Anistia para a Convivência Democrática, que permitiu a libertação de 8.084 pessoas e concedeu medidas cautelares a outras 7.782. A iniciativa foi apresentada como parte de um esforço de pacificação nacional.

Ao sancionar a legislação, Delcy Rodríguez afirmou:“Esta lei abre uma porta extraordinária para que a Venezuela se reencontre e aprenda a viver democraticamente e se despoje do ódio; que prevaleçam o entendimento e o reconhecimento. A Lei de Anistia vai além.”

Crescimento econômico e setor energético

O país registrou expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 23% no primeiro trimestre de 2026, impulsionado principalmente pelo setor petrolífero e por áreas como construção, mineração e manufatura. A produção de petróleo atingiu mais de 1 milhão de barris diários, com destaque para a região do Zulia.

Também houve avanços na autonomia energética, incluindo a meta de importação zero de combustíveis e a exportação de gás liquefeito de petróleo (GLP). A comercialização de petróleo alcançou 1 bilhão de dólares, enquanto novos investimentos internacionais foram anunciados para o setor.

Sistema financeiro e arrecadação

O sistema financeiro venezuelano apresentou crescimento significativo, com aumento das operações digitais e expansão do crédito. A Bolsa de Valores de Caracas registrou alta expressiva, enquanto a arrecadação fiscal cresceu mais de 77%, impulsionada por impostos como o IVA e o Imposto de Renda.

A digitalização das transações também avançou, com cerca de 60% das operações de consumo sendo realizadas por meios eletrônicos.

Produção agrícola e segurança alimentar

A Venezuela alcançou níveis próximos de autossuficiência alimentar, com abastecimento superior a 99%. A produção agrícola cresceu, apoiada por programas de financiamento e regularização de terras, além do fortalecimento de comunidades rurais.

O país mantém reservas alimentares para mais de 100 dias e ampliou a distribuição mensal de alimentos, contribuindo para a redução da subalimentação.

Exportações e reativação industrial

As exportações não petrolíferas se expandiram, alcançando mercados na Europa, Ásia e América do Norte. Produtos como café, frutos do mar e ouro figuram entre os principais itens exportados.

No setor industrial, houve reativação de unidades produtivas e geração de empregos, com destaque para zonas econômicas especiais e iniciativas voltadas à diversificação da economia.

Programas sociais e saúde

A gestão também ampliou programas sociais, incluindo aumento da renda mínima e subsídios em serviços básicos. Na área da saúde, foram realizadas milhares de cirurgias e implantados novos serviços, como salas de diálise e campanhas de vacinação.

O sistema público mantém cobertura ampla, com acesso gratuito a serviços essenciais e expansão da formação de profissionais de saúde.

Educação, infraestrutura e segurança

A taxa de escolaridade superou 97%, com recuperação de escolas e ampliação da matrícula estudantil. No campo da infraestrutura, milhares de obras foram concluídas, incluindo rodovias e projetos urbanos.

A segurança pública foi reforçada com operações de combate ao crime e aumento das apreensões de drogas, que atingiram níveis recordes nas últimas décadas.

Relações internacionais e turismo

No cenário internacional, a Venezuela ampliou sua conectividade aérea e participação em eventos de negócios, além de registrar crescimento no turismo durante períodos festivos.

O país também avançou em iniciativas diplomáticas e programas de repatriação, enquanto o setor turístico apresentou aumento de receitas e geração de empregos.

Ao completar 100 dias de gestão, o governo interino liderado por Delcy Rodríguez apresenta um conjunto de indicadores que apontam para crescimento econômico, expansão produtiva e fortalecimento de políticas sociais em diferentes áreas do país.