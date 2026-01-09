“Dia histórico para o multilateralismo”, afirma Lula sobre acordo Mercosul-UE

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu como um "dia histórico para o multilateralismo" a aprovação, nesta sexta-feira (9), por maioria qualificada dos Estados-membros da União Europeia, do Acordo de Parceria entre o Mercosul e o bloco europeu.

O acordo comercial Mercosul-União Europeia foi confirmado pela maioria dos países europeus nesta sexta-feira. Estudos variados indicam que o acordo Mercosul-UE pode gerar, no longo prazo, um aumento próximo de 2% na produção do agronegócio brasileiro, com ganhos concentrados em cadeias como pecuária, aves, suínos, óleos e gorduras vegetais, de acordo com a Reuters.

De acordo com o presidente, o acordo comercial, que estava há 25 anos em negociações, trará inúmeras vantagens comerciais ao bloco sul-americano. Ele também destacou que o acordo sinaliza um avanço na direção do multilateralismo. Um recado claro aos protecionistas, segundo Lula postou na rede X.

Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que, juntos, somam 718 milhões de pessoas e um PIB de… January 9, 2026

Em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos.

O texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos.