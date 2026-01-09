Von der Leyen celebra acordo entre Mercosul e União Europeia: “maior zona de livre comércio do mundo”

247 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, comemorou a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, autorizado pelos países-membros do bloco europeu nesta sexta-feira (9).

De acordo com a dirigente, trata-se de um “acordo substancial e mutuamente benéfico”. “Estamos criando um mercado de 700 milhões de pessoas – a maior zona de livre comércio do mundo”, destacou a presidente.

O Acordo integrará dois dos maiores blocos econômicos do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de mais de US$ 22 trilhões. A proposta prevê a eliminação de tarifas de importação sobre 91% das mercadorias negociadas entre a União Europeia e o Mercosul.

Setores do agronegócio, como carnes, etanol, açúcar, suco de laranja e grãos, tendem a se beneficiar com menos barreiras para entrar no mercado europeu.