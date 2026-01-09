Haddad celebra acordo entre UE e Mercosul: "nova avenida de cooperação se abre"

247 - A aprovação do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi celebrada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ressaltou o alcance estratégico do entendimento firmado nesta sexta-feira (9), em Bruxelas.

A decisão da União Europeia, tomada apesar da oposição firme liderada pela França, foi repercutida publicamente por Haddad em publicação feita na quinta-feira (9), na rede social X, na qual o ministro destacou que o tratado vai além dos efeitos econômicos imediatos e assume papel central no cenário internacional.

Para Haddad, o acordo representa um marco em meio às tensões globais atuais. “Acordo histórico, não apenas pelo seu significado econômico, mas sobretudo pelo significado geopolítico. Uma nova avenida de cooperação se abre nesse momento conturbado, mostrando um novo caminho de pluralidade e oportunidade”, afirmou o ministro.

O entendimento entre os dois blocos prevê ampla redução de barreiras tarifárias e fortalece a integração comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul. A aprovação em Bruxelas consolida uma etapa decisiva de um processo negociado ao longo de anos e reforça a relevância política do pacto em um contexto internacional marcado por disputas comerciais e rearranjos geopolíticos.