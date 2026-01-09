Durigan destaca inflação controlada e projeta menor índice do Plano Real

247 - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que ocupa interinamente o cargo de ministro durante as férias de Fernando Haddad, avaliou nesta sexta-feira (9) o resultado da inflação oficial de 2025. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou o ano em 4,26%, permanecendo dentro do sistema de metas e consolidando um dos menores patamares observados desde meados da década de 1990.

Ao comentar os dados, Durigan ressaltou que o índice representa a quinta menor inflação registrada desde 1995 e afirmou que o governo mantém o objetivo de concluir o atual mandato presidencial com o menor acumulado inflacionário desde o início do Plano Real.

“Mas não paramos por aí. Com a estabilidade econômica e fiscal que devolvemos ao Brasil, colhemos bom crescimento do PIB, baixo desemprego, aumento da renda real do trabalho e quedas da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade. Não tenham dúvidas: em 2026 não será diferente!”, declarou Durigan.

O ministro interino também destacou o comportamento mais moderado dos preços dos alimentos ao longo do ano passado. Segundo ele, o grupo apresentou alta acumulada de 1,43% em 2025, contribuindo de forma relevante para o resultado geral da inflação.

Durigan observou ainda que o IPCA fechado ficou abaixo das projeções que prevaleceram no mercado financeiro durante boa parte do ano. No primeiro semestre de 2025, as estimativas chegaram a apontar inflação em torno de 5,6%, número consideravelmente superior ao resultado final.

“Os 4,26% são o menor IPCA desde 2018. Mas, em 2018, o desemprego estava em 11,6%. Agora está em 5,2%. Estamos entregando inflação e desemprego baixos”, afirmou.

A avaliação foi divulgada na sexta-feira (9), logo após a consolidação dos números oficiais, e reforça a estratégia do governo de associar o controle da inflação a indicadores favoráveis de crescimento econômico, mercado de trabalho e renda.