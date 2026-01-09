Inflação de 4,26% em 2025 "coroa um grande ano para o Brasil", diz Gleisi

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou nesta sexta-feira (9) que a inflação de 4,26% registrada em 2025 consolida um dos melhores momentos recentes da economia brasileira. Para a ministra, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) reflete um conjunto de indicadores positivos que marcaram o ano.

A declaração foi publicada por Gleisi em uma postagem nas redes sociais, após a divulgação oficial dos dados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação de 2025 ficou abaixo do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e configurou o quinto menor índice dos últimos 31 anos.

Ao comentar o resultado, a ministra ressaltou o caráter histórico do número e a relação com outros avanços econômicos e sociais registrados no período. “A inflação de 4,26% em 2025 é uma das menores da história. Soma-se ao recorde histórico de menor desemprego e ao aumento do salário e da renda das famílias para coroar um grande ano para o Brasil e o nosso povo”, afirmou Gleisi.

Na mesma mensagem, a ministra projetou a continuidade do cenário positivo para este ano, destacando a atuação do governo federal. “2026 será mais um ano de boas notícias, com o governo do presidente Lula trabalhando pelo país”, escreveu.

O IPCA acumulado de 2025 representou uma desaceleração de 0,57 ponto percentual em relação a 2024, quando o índice havia fechado em 4,83%. O resultado também foi o mais baixo desde 2018, ano em que a inflação foi de 3,75%. Desde o início do plano Real, apenas quatro anos registraram índices inferiores ao de 2025: 1998, 2017, 2006 e 2018.

Além do desempenho anual, o IBGE informou que a inflação de dezembro foi de 0,33%, acima do índice de novembro, mas abaixo do registrado no mesmo mês do ano anterior. O comportamento dos preços ao longo do ano foi influenciado por diferentes grupos, com destaque para a desaceleração de Alimentação e bebidas e o impacto relevante de itens como energia elétrica e habitação.

O IPCA é o principal indicador da inflação oficial do país e mede a variação do custo de vida de famílias com renda entre um e 40 salários mínimos. O índice é calculado a partir da coleta de preços de 377 produtos e serviços em diversas regiões metropolitanas e capitais brasileiras.