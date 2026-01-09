Jorge Viana celebra acordo Mercosul–União Europeia e destaca papel de Lula na conclusão após quase duas décadas

247 – Depois de quase duas décadas de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia foi finalmente concluído e já provoca repercussão no Brasil. Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, comemorou a decisão e atribuiu ao presidente Lula um papel decisivo para destravar o entendimento, ressaltando também a atuação do Itamaraty e do escritório brasileiro em Bruxelas.

“Então, depois de quase duas décadas, o acordo saiu e acho que o presidente Lula teve um papel essencial”, afirmou Viana, ao destacar o trabalho diplomático e institucional que ajudou a concluir a etapa final do tratado.

O maior acordo econômico do mundo, segundo Viana

Segundo Jorge Viana, o tratado Mercosul–União Europeia caminha na contramão de uma tendência internacional recente de enfraquecimento de mecanismos multilaterais e de retração do livre-comércio. Ele apontou que, enquanto “o mundo está desfazendo acordo” e a OMC perdeu centralidade, o entendimento entre os dois blocos consolida um marco global.

“Agora, esse acordo vai num sentido contrário do que o mundo está andando. O mundo está desfazendo acordos, a própria OMC perdeu a importância e nós estamos falando do maior acordo econômico do mundo, Mercosul, União Europeia”, disse.

Viana ressaltou os números que, em sua avaliação, tornam o pacto histórico. “Estamos falando de uma população de mais de 700 milhões de habitantes e um PIB de perto de 22 trilhões de dólares”, afirmou. Ele comparou esse montante com outras potências: “Só perde para o dos Estados Unidos, que é de 29 trilhões e passa o da China que são 19 trilhões de dólares”.

Comércio Brasil–União Europeia chega perto de US$ 100 bilhões

Ao abordar o impacto direto para o Brasil, Jorge Viana destacou o volume comercial atual com o mercado europeu e enfatizou que se trata de uma relação economicamente relevante e equilibrada.

“O comércio entre o Brasil, pesquisando só o Brasil com a União Europeia, pensando na União Europeia como uma ação conjunta, é perto de 100 bilhões de dólares”, afirmou. Segundo ele, trata-se do segundo maior comércio do Brasil com o mundo, atrás apenas da China.

Viana também destacou um aspecto estratégico: “O bom é que ele é equilibrado”, disse, referindo-se ao equilíbrio entre exportações e importações. Ele apontou ainda que o último ano foi especialmente positivo para essa relação comercial: “Isso foi assim, o ano passado foi um ano ótimo”.

Potencial de crescimento e efeito sobre indústria brasileira

Na avaliação do presidente da ApexBrasil, o acordo amplia oportunidades de crescimento tanto para o Brasil quanto para o bloco europeu, com reflexos que vão além do agronegócio.

“Então o potencial de crescimento para a economia brasileira e também para pra União Europeia nesse nesse acordo com Mercosul é fundamental”, declarou.

Ele ressaltou que uma parcela relevante das exportações brasileiras já envolve produtos industrializados ou processados, o que reforça a importância do tratado para a indústria nacional. “O Brasil, mais de 1/3 do daquilo que a gente exporta é indústria de processamento, não são produtos só do agronegócio”, disse.

Integração entre regiões complementares pode favorecer consumo e exportações

Outro ponto sublinhado por Viana foi a complementaridade econômica entre os países do Mercosul — em sua maioria tropicais — e uma das regiões de maior potencial de consumo do planeta.

Ao concluir, ele celebrou o simbolismo da notícia no início do ano. “Então, temos muito que celebrar. Não tem maneira melhor de começar 2026 do que com essa notícia do acordo sendo resolvido numa parte e agora seguindo pro legislativo para entrar em vigor”, disse.