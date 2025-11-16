TV 247 logo
      Eleições no Chile: Jara e Kast lideram com com 27% das urnas apuradas

      Candidata governista aparece com 26,29% dos votos, seguida por Kast com 24,66%

      Jeannette Jara, candidata presidencial da coligação governista de esquerda e membro do Partido Comunista, reage durante um de seus comícios finais de campanha antes da eleição presidencial de 16 de novembro, em Valparaíso, Chile, em 13 de novembro de 2025. (Foto: REUTERS/Rodrigo Garrido)

      247 - Os primeiros números divulgados pelo processo eleitoral no Chile indicam um cenário altamente competitivo para a sucessão de Gabriel Boric. De acordo com as parciais divulgadas na noite deste domingo, a representante governista Jeannette Jara e o líder do Partido Republicano, José Antonio Kast, devem se enfrentar no segundo turno, marcado para 14 de dezembro.

      Os dados do Serviço Eleitoral (Servel) mostram que, com 27,38% das urnas apuradas, Jara está na frente com 26,29% dos votos, seguida de perto por Kast, que soma 24,66%. Ao todo, cerca de 15,7 milhões de chilenos foram convocados às urnas.

      A disputa contou com oito candidaturas – seis homens e duas mulheres –, que participaram de seis debates ao longo da campanha. Para vencer já na primeira rodada, era necessário obter mais de 50% dos votos válidos, objetivo que nenhum dos postulantes alcançou.

      A reta final do processo eleitoral foi dominada por temas ligados à segurança pública, apesar de o Chile figurar entre os países mais seguros da América Latina. Também ganhou força o discurso anti-imigração, impulsionado principalmente pelos quatro candidatos conservadores presentes na disputa.

      Quem vencer o segundo turno assumirá o comando do país em 11 de março, quando o atual presidente Gabriel Boric deixará o Palácio de La Moneda, concluindo o mandato iniciado em 2022.

