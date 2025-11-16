Eleições no Chile: Jara e Kast lideram com com 27% das urnas apuradas

247 - Os primeiros números divulgados pelo processo eleitoral no Chile indicam um cenário altamente competitivo para a sucessão de Gabriel Boric. De acordo com as parciais divulgadas na noite deste domingo, a representante governista Jeannette Jara e o líder do Partido Republicano, José Antonio Kast, devem se enfrentar no segundo turno, marcado para 14 de dezembro.

Os dados do Serviço Eleitoral (Servel) mostram que, com 27,38% das urnas apuradas, Jara está na frente com 26,29% dos votos, seguida de perto por Kast, que soma 24,66%. Ao todo, cerca de 15,7 milhões de chilenos foram convocados às urnas.

A disputa contou com oito candidaturas – seis homens e duas mulheres –, que participaram de seis debates ao longo da campanha. Para vencer já na primeira rodada, era necessário obter mais de 50% dos votos válidos, objetivo que nenhum dos postulantes alcançou.

A reta final do processo eleitoral foi dominada por temas ligados à segurança pública, apesar de o Chile figurar entre os países mais seguros da América Latina. Também ganhou força o discurso anti-imigração, impulsionado principalmente pelos quatro candidatos conservadores presentes na disputa.

Quem vencer o segundo turno assumirá o comando do país em 11 de março, quando o atual presidente Gabriel Boric deixará o Palácio de La Moneda, concluindo o mandato iniciado em 2022.