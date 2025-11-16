Chile encerra votação e inicia contagem dos votos

247 - As urnas do Chile foram oficialmente fechadas às 18h deste domingo (16), encerrando o primeiro turno das eleições gerais que definirão o futuro político do país. Segundo informou o Serviço Eleitoral do Chile (Servel), responsável pela condução do pleito, a apuração teve início imediato em todo o território nacional. As infornmações são da Opera Mundi.

A disputa ocorre em um cenário marcado pela sucessão do presidente Gabriel Boric, que optou por não buscar um novo mandato. até o período permitido pelas normas eleitorais, todas as pesquisas apontavam a liderança da candidata governista Jeannette Jara, do Partido Comunista, concentrando a maior parte das intenções de voto.

Os levantamentos mostram que Jara tem pela frente uma concorrência fragmentada, mas numerosa, especialmente no campo da extrema direita, que se faz presente com três candidaturas distintas e politicamente conectadas ao regime militar comandado por Augusto Pinochet entre 1973 e 1990. O nome mais competitivo desse grupo é José Antonio Kast, do Partido Republicano, cuja trajetória familiar remete ao período autoritário por meio de seu irmão Miguel Kast, ex-ministro do Trabalho e integrante dos chamados Chicago Boys.

Outra representante desse setor é Evelyn Matthei, da União Democrata Independente, filha do brigadeiro Fernando Matthei, que integrou a Junta Militar pinochetista e comandou a Força Aérea. Também concorre Johannes Kaiser, do Partido Nacional Libertário, que mesmo sem laços familiares diretos com o regime, ganhou notoriedade por defender publicamente o legado ditatorial, inclusive seus episódios de violações de direitos humanos.

Além deles, participam do pleito o economista Franco Parisi, do Partido da Gente; o jornalista e documentarista Marco Enríquez-Ominami, do Partido Humanista; o empresário Harold Mayne-Nicholls, independente associado ao Partido Democrata Cristão; e o professor Eduardo Artés, do Partido Ação Proletária.

A jornada eleitoral também inclui a renovação parcial do Congresso Nacional. No Senado, 23 das 50 cadeiras estão em disputa, abrangendo as regiões de Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, Araucanía e Aysén. Já a Câmara dos Deputados terá todas as suas 155 vagas definidas neste primeiro turno.

Pouco antes do fechamento das urnas, o Servel divulgou uma primeira parcial referente aos votos já contabilizados no exterior, provenientes de embaixadas e consulados na África, Ásia, Europa e Oceania. Segundo o órgão, Jeannette Jara aparece na dianteira com 50,3% dos votos, seguida por Johannes Kaiser, que registra 14,9%. Na sequência surgem Evelyn Matthei, com 13,4%; José Antonio Kast, com 13,2%; Franco Parisi, com 4,2%; Harold Mayne-Nicholls, com 2,3%; Marco Enríquez-Ominami, com 1,2%; e Eduardo Artés, com 0,9%.